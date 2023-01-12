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Dünya Almanya'dan Leopard tankı açıklaması! Rusya bu işe tepki gösterecek
Dünya

Almanya'dan Leopard tankı açıklaması! Rusya bu işe tepki gösterecek

Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tank gönderilmesi çağrısını değerlendiren Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, karar alınmadığını ancak ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 22:09:00 - 2023-01-12 22:11:53
Almanya'dan Leopard tankı açıklaması! Rusya bu işe tepki gösterecek

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya Leopar tankı gönderme ihtimalini göz ardı etmediklerini ancak henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Marienberg kentindeki NATO Acil Müdahale Gücü (VJTF) bünyesindeki Alman askerlerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Kimse hiçbir ihtimali göz ardı etmemeli ancak federal hükümette savaş tanklarından vazgeçme kararı yok." dedi.

Ukrayna'ya verilecek 40 adet Marder zırhlı muharebe araçlarına ilişkin, "Marder zırhlı muharebe araçları aktif olarak kullanılanlardan verilmeyecek." diye konuşan Lambrecht, bu araçların mart sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını ve gerekli eğitimi de vereceklerine işaret etti.

Rheinmetall temin edecek

Lambrecht, bugünkü ziyaretiyle söz konusu araçların kabiliyet ve yeteneklerini görme fırsatı bulduğunu, Almanya'nın verdiği sözleri yerine getirdiğini kaydetti. Alman medyası, Ukrayna'ya gönderilecek Marder muharebe araçlarının yarısının ordunun envanterinde bulunan ama aktif kullanılmayanlardan verileceğini ve silah şirketi Rheinmetall'den temin edileceği iddiasında bulundu.

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