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Dünya Almanya'dan küstah karar! PKK'nın yanına Hamas'ı da eklediler
Dünya

Almanya'dan küstah karar! PKK'nın yanına Hamas'ı da eklediler

Almanya, son dönemde gösterilerin artması üzerine üç koalisyon partisinin hazırladığı kararla terör örgütü bayraklarını yasakladı. Ancak bir skandala imza atan Almanya, PKK'nın yanına Hamas'ı da ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:56:00 - 2021-06-25 15:01:16
Almanya'dan küstah karar! PKK'nın yanına Hamas'ı da eklediler

Söz konusu teklif, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından meclise sunulmuştu.

Meclis'te kabul edilen yasaya göre terör örgütleri ile bağlantılı aşırı sağcı grupların forumlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayınlamak da suç kapsamına alındı. Ayırca antisemitizm ile Müslümanlara yönelik nefreti teşvik edenlere cezai müeyyide uygulanacak.

"Terör örgütü bayraklarının dalgalanmasını istemiyoruz"

CDU ve SPD Sözcüsü Thorsten Frei, konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "Almanya topraklarında terör örgütü bayraklarının dalgalanmasını istemiyoruz." derken, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajında, "Partilerin bu konuda fikir birliğine varması memnuniyet verici. Bu vesileyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlarımıza da açık bir mesaj vermiş oluyoruz." demişti.

Hamas'ı da eklediler

Almanya kararına 1987 yılında kurulan ve Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğu elinde bulunduran Hamas'ı da ekledi. Alınan kararla ülkede, Hamas bayrağı da yasaklandı. Öte yandan Hamas ve PKK Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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