Almanya'dan kritik hamle! Libya açıklarına asker gönderiyor

Almanya, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosu kararını denetlemek için İrini misyonu kapsamında Libya açıklarına asker gönderme kararı aldı.

Libya'da yürütülen ve Türkiye'nin meşru hükümete verdiği destekten hoşnut olmayan başta Fransa olmak üzere destekler, Türkiye'yi her uluslararası platformda şikayet ediyordu.

Almanya, Libya'da çatışan taraflara yasa dışı yollarla silah temin edilmesini önlemek üzere alınan Birleşmiş Milletler kararını denetlemek üzere Akdeniz'e asker gönderme kararı aldı.

Askerler BM adına gönderilecek

Bölgeye gönderilecek Alman askerleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İrini misyonu kapsamında silah ambargosunun uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Almanya, bu bağlamda "Hamburg" adlı fırkateynini, İrini misyonu kapsamında görev yapmak üzere gelecek hafta 250 askerle birlikte yola çıkaracak. Fırkateynin ağusutos ayı ortasında, Libya açıklarında göreve hazır olacağı belirtildi.

Hafter destekçilerinin Libya oyunu

Libya'da darbeci Hafter'in birlikleri Fransa, Rusya önderliğinde Körfez ülkeleri tarafından destekleniyor. Son olarak Libya'da siyasi bir çözüm bulunması için geçtiğimiz ocak ayında Berlin'de düzenlenen Libya konferansında, aralarında Türkiye'nin de olduğu katılımcı ülkeler, Libya'da silah ambargosuna uyulması konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Ancak buna karşılık anlaşma sonrasında da Hafter'e destek veren ülkeler, uçaklar ve gemilerle sevkiyatlarını sürdürmeye devam etmişti. Buna ilave olarak kendi verdikleri destekleri söz konusu bile etmeyen Fransa, Türkiye'nin meşru ve uluslararası hukuk zeminine uygun desteğini her uluslararası platformda şikayet konusu haline getirmişti.

Akdeniz'e fırkateyn gönderileceğini de belirten Savunma Bakanı, "Baskıyı artırmak için kaçak silah sevkiyatı yapanların deşifre edilmesi, ayrıca yaptırımlar uygulanması (Almanya) Dışişleri Bakanlığının gündeminde" demişti.