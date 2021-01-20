Almanya’dan korkutan haber! Koronavirüs mutasyona uğradı… İngiltere’deki gibi değil

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Almanya, Bavyera’daki bir grup hastanede tedavi gören onlarca hastada, koronavirüsün yeni bir mutasyonunu keşfetti.

Bavyera’daki yerel kaynaklar, ilk olarak Pazartesi günü Garmisch-Partenkirchen’deki bir hastanede 35 hasta arasında koronavirüsün bilinmeyen bir varyantının keşfedildiğini bildirdi.

Bavyera haber kuruluşu BR24’ün aktardığı bilgilere göre, değiştirilmiş virüs hastanede yeni enfekte olmuş 73 kişiden 35′inde bulundu. Örnekler şu anda Berlin’deki Charité Üniversite Hastanesinde inceleme altına alındı.

İngiltere’nin açıkladığı mutasyon değil

Yetkililer, varyantın İngiltere ve Güney Afrika’da yakın zamanda keşfedilen varyantlardan farklı olduğunu söyledi.

Hastanedeki yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, mutasyonun virüsü daha bulaşıcı veya daha ölümcül hale getirip getirmediğine dair henüz bir delil bulunamadı.

Bilimsel olarak ispatlanmasa da, mutasyona uğrayan virüslerin keşfedilmesiyle birlikte Almanya’da koronavirüs ölümlerinin arttığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanı ‘yeterli değiliz’ demişti

Almanya’da bulunan yeni varyantla ilgili bilgiler, Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın ülkedeki mevcut koronavirüs koordinasyonu seviyesinin yeterli olmadığını söylediği gün ortaya çıktı.