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Dünya Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:22:00 - 2023-10-30 16:27:01
Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını desteklediğini ancak İsrail'in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine de karşı koyması gerektiğini söyledi.

Fischer, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddete dikkati çekerek "Yerleşimcilerin Filistinli topluluklara yönelik saldırılarını ve şiddetini açıkça kınıyoruz." dedi.

'Filistinliler göçe zorlanmamalı'

Bölgede hafta sonu korkunç olayların yaşandığına dikkati çeken Fischer, "İsrail'e, Filistinlileri aşırılık yanlısı yerleşimcilerin aktif faaliyetlerinden korumaya ve sorumluları adalete teslim etme çağrısında da bulunuyoruz. Batı Şeria'daki işgalci güç olarak İsrail, buradaki Filistinli nüfusun güvenliğini ve bütünlüğünü sağlama sorumluluğuna sahiptir. Filistinli ailelerin onlarca yıldır ikamet ettikleri yerlerde kalabilmeleri ve can korkusuyla atalarından kalma evlerini terk etmeye zorlanmamaları sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana artış gösterdi.

Filistinli kaynaklara göre, radikal Yahudi işgalciler o tarihten bu yana Filistinli sivillere yönelik 280 saldırı düzenledi ve şu ana kadar en az 7 kişiyi öldürdü.
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