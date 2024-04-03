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Dünya Almanya'dan İsrail'in yeni yasasına tepki: Endişeyle not ettik
Dünya

Almanya'dan İsrail'in yeni yasasına tepki: Endişeyle not ettik

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:26:00 - 2024-04-03 16:27:51
Almanya'dan İsrail'in yeni yasasına tepki: Endişeyle not ettik

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayın yapmasını engelleyecek yeni medya yasasını "endişe ile not ettiklerini" söyledi.

Fischer, başkent Berlin'deki basın toplantısına, İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete "yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" ve kamuoyunda "Al Jazeera yasası" olarak isimlendirilen yeni medya yasasını değerlenirdi.

Basın özgürlüğünün yüksek bir değer olduğunu belirten Fischer, "Özgür ve çoğulcu bir basın ortamı, işleyen liberal demokrasinin temel taşıdır ve bu demokrasinin parçasıdır. İsrail kendisini liberal demokrasi olarak görüyor ve öyledir. Bu yüzden bu yeni yasayı endişe ile not ettik." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Al Jazeera'yi "terör kanalı" olarak nitelendirmesine de karşı çıkan Fischer, "Biz daha önce düzenli olarak Al Jazeera'ye demeç verdik ve Al Jazeera bizim açımızdan bir terör kanlı olsaydı bunu yapmazdık." dedi.

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