Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı Almanya, Irak'ta bulunan askerlerinin görev sürelerini 2020 yılına kadar uzattı.

Almanya, terör örgütü DAEŞ'a karşı mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı. Bakanlar Kurulunca Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim 2020'ye kadar uzatılması onaylandı. Kararda asker sayısını geçen yıla göre 100 azaltılarak maksimum 700 ile sınırlandırıldı. Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DAEŞ'a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor. Federal Meclisin de onayı gerekiyor Öte yandan Bakanlar Kurulu, Suriye'de keşif uçuşları gerçekleştiren ve Ürdün'de konuşlu bulunan askeri birliğin de görev süresini 31 Mart 2020'ye kadar uzatma kararı aldı. Almanya'nın Mali, Irak, Afganistan ve Suriye'de görev yapan yaklaşık 3 bin 500 askeri bulunuyor. Bakanlar Kurulunda alınan kararların, Federal Mecliste de onaylanması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.