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Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı

Almanya, Irak'ta bulunan askerlerinin görev sürelerini 2020 yılına kadar uzattı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:34
Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı

Almanya, terör örgütü DAEŞ'a karşı mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı.

Bakanlar Kurulunca Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim 2020'ye kadar uzatılması onaylandı.

Kararda asker sayısını geçen yıla göre 100 azaltılarak maksimum 700 ile sınırlandırıldı.

Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DAEŞ'a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.

Federal Meclisin de onayı gerekiyor

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Suriye'de keşif uçuşları gerçekleştiren ve Ürdün'de konuşlu bulunan askeri birliğin de görev süresini 31 Mart 2020'ye kadar uzatma kararı aldı.

Almanya'nın Mali, Irak, Afganistan ve Suriye'de görev yapan yaklaşık 3 bin 500 askeri bulunuyor.

Bakanlar Kurulunda alınan kararların, Federal Mecliste de onaylanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:34
  1. DAEŞ
  2. Almanya
  3. Bakanlar Kurulu
  4. Peşmerge güçleri
  5. Mali
  6. Irak
  7. Afganistan
  8. Suriye
  9. Federal Meclis

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