Almanya'dan haddi aşan çıkış! Gergerlioğlu ve HDP'ye kapatma davasına tepki gösterdiler

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Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından HDP'nin kapatılması davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Haddi aşan yorumlar!

Almanya Dış İşleri Bakanlığı haddi aşan açıklamasında son gelişmeleri endişe ile izlediklerini belirtti. HDP'yi kapatma davasını orantısız bulduklarını ifade eden Almanlar, FETÖ sevici Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini de 'hukukun üstünlüğünü tehlikeye atacak bir gelişme' şeklinde değerlendirdi.

'Süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz."