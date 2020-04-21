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Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı

2020-04-21 00:23:04 -
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı

GİRESUN (AA) - Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak gece saatlerinde, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'a getirildi.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar burada 14 gün gözlem altında tutulacak.


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