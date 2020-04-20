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Aktüel

Almanya’dan getirilen 132 kişi Uşak’ta karantinaya alındı

Almanya’da geçici süreyle bulunan ve korona virüs salgını sonrası bulundukları yerde mahsur kalan 132 kişi Uşak’taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

2020-04-20 23:04:15 -
Almanya’dan getirilen 132 kişi Uşak’ta karantinaya alındı

Almanya’da geçici süreyle bulunan ve korona virüs salgını sonrası bulundukları yerde mahsur kalan 132 kişi Uşak’taki öğrenci yurduna yerleştirildi.


Geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve Covid-19 salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan pek çok vatandaş için ilk tahliye Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi. Bunun ardından yurt dışından getirilen 132 vatandaş saat 20.35’te Uşak Havalimanı’na iniş yaptı. Vatandaşlar havaalanındaki sağlık kontrollerinin ardından Uşak Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmek üzere yola çıktı.


Yurtlara girişlerinde kontrol edildikten sonra vatandaşlar kendilerine ayrılan özel odalara alınırken polis ekiplerinin yurt çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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