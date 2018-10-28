Almanya'dan flaş karar! Provokatör Adil Yiğit sınır dışı ediliyor

Bir ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin'deki basın toplantısında salondan çıkarılan Adil Yiğit'e sınır dışı kararı geldi.

Yeniden pasaportunu alınca…

İlk gençlik yıllarında Fransa'ya iltica eden ve ardından Almanya'ya gelip buna bağlı oturma izni alan Adil Yiğit, 2014 yılında ise Türk pasaportunu yeniden aldı. Alman Yabancılar Dairesi bunun üzerine, "Sen Türk pasaportunu geri aldığına göre, artık iltican düşmüştür" diyerek sınır dışı kararı verdi.

"21 Ocak'a kadar gidin"

Kararda, "Almanya'dan Türk vatandaşı olarak oturma izninizi uzatma veya yenisini alma talebiniz reddedilmiştir. Lütfen 22.01.2019'a kadar ülkeyi terk edin" ifadeleri yer aldı.

Yiğit'e ülkeyi terk etmemesi halinde, zorla sınır dışı edileceği de bildirildi.