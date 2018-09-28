Almanya'dan Erdoğan açıklaması: Onları isteyeceğiz

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) bağlı gazetelere verdiği mülakatta, "Bu ziyaret normalleşmenin bir ifadesi değil. Bundan çok uzağız. Ama bu ziyaret bir başlangıç olabilir" şeklinde konuştu.

"TUTUKLU ALMANLAR GÜNDEME GETİRECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye'de tutuklanan Alman gazetecilerin, diğer medya çalışanlarının ve tutuklu Alman vatandaşlarının durumunu da gündeme getireceğini söyledi.

TÜRKİYE'DE 5 ALMAN VATANDAŞI TUTUKLU

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, halen beş Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

"ARTIK OTURUP KONUŞMAZSAK BUNUN KİMSEYE YARARI OLMAZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretine yönelik eleştirileri de anlayışla karşıladığını belirten Steinmeier, "Barışçıl gösteriler, Almanya'daki toplanma özgürlüğünün bir ifadesidir. Ancak Türkiye gibi ilişkilerimizin gerildiği bir ülke ile artık konuşmazsak, bunun kimseye yararı olmaz" dedi.

STEINMEIER BAŞKAN ERDOĞAN'I ASKERİ TÖRENLE KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma sabahı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak, akşam da Erdoğan onuruna bir yemek verilecek.