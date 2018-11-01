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Almanya'dan dikkat çeken ırkçılık açıklaması!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkede son dönemde gündeme gelen ırkçılık konusuyla ilgili konuştu. Steinmeier, "Irkçılık sadece Almanya tarihinde 1933 ile 1945 arasında yaşananlar değildir." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:17
Almanya'dan dikkat çeken ırkçılık açıklaması!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ırkçılığın herhangi bir zaman dilimiyle sınırlandırılmayacağını ve sadece Almanya tarihinde 1933 ile 1945 arasında yaşananlar olmadığını söyledi.

Steinmeier, Almanya'nın doğu kentleri olan ve bir süre önce yabancı düşmanlarının protestolarıyla gündeme gelen Dresden ve Chemnitz'i ziyaret etti.

Dresden'deki Alman Hijyen Müzesi'nde ''Irkçılık, İnsan Irklarının Keşfi'' adlı sergiyi gezen Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, demokrasinin bir hediye olmadığını, yeniden kazanılması için sürekli mücadele gerektiğini belirtti.

"Irkçılık sadece..."

Cumhurbaşkanı olarak ırkçılık konusunda Almanya dışında nasıl bir tutumla karşılaştığının sorulması üzerine Steinmeier, "Alman tarihinden dolayı bize biraz eleştirisel bakılıyor." dedi.

Steinmeier, "Irkçılık sadece Almanya tarihinde 1933 ile 1945 arasında yaşananlar değildir." ifadesini kullandı.

Almanya'da 1933'te iktidara gelen Adolf Hitler, ırkçı ideolojisi nedeniyle yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne neden olmuştu.

 

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:17
  1. Almanya
  2. ırkçılık

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