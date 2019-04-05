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Almanya’dan darbeci Sisi’ye skandal destek! 6 adet verecek

Almanya’nın, darbeci Sisi’nin ülkesi Mısır’a 6 adet fırkateyn satışına onay vermesi tepkilere yol açtı. Mısır’ın insan hakları sicilini eleştiren Yeşiller Partisi sözcüsü Linder, “Merkel hükümetinin, Mısır’daki askeri diktatörlüğü silah satması yanlış” dedi.

05 Nisan 2019 Cuma 20:58
Almanya’dan darbeci Sisi’ye skandal destek! 6 adet verecek

İnsan hakları savunuculuğunu elinden bırakmayan Almanya, yapılan demokratik seçimlerde halkın oylarıyla Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Muhammed Mursi'yi kanlı bir darbe ile deviren Sisi'nin ülkesi Mısır'a, silah satışına onay vermesi tepkilere yol açtı.

Alman Bild gazetesi, Alman Parlamentosu Bütçe Komitesi'nin, 6 ağır fırkateynin Mısır'a satışını güvence altına almak için ihracat kredisi garantileri onayladığını yazdı.Gazeteye göre; Mısır, deniz donanmasını güçlendirmek için, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 'den, 2,3 milyar Euro değerinde (2 milyar dolar), üç adet Meko A200 fırkateynini sipariş etmişti. Gazete, fırkateynlere güdümlü füzeler ve torpidolar dahil silahlar verilebileceğini yazdı.Fırkateynler yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve her biri 3.400 ton ağırlığında. Mısır'la yapılan silah satış anlaşmasına karşı çıkan Yeşiller Partisi, Mecliste bir tartışma başlattı.

Yeşiller Partisi satışa karşı çıktı

Yeşiller Partisi Bütçe sözcüsü Tobias Lindner, anlaşmayı eleştirdi ve Mısır'ın insan hakları sicilini vurguladı.“Başbakan Merkel hükümetinin silah ihracat politikası giderek daha çelişkili hale geliyor” diyen Lindner, “Suudi Arabistan'a silah teslimatlarına karşı milletvekilleri haftalardır mücadele ederken; hükümetin, şimdi de Mısır'daki askeri diktatörlüğe silah satması yanlış. Bu kararından dönmeli” dedi.

Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı

Öte yandan Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararı 30 Eylül 2019'a kadar uzatmıştı. Sosyal demokrat SPD, Yemen'de yaşanan kanlı çatışmaları da neden olarak göstererek, Suudi Arabistan'a silah ambargonun altı ay daha uzatılması konusunda baskı uyguladı. SPD, gerekirse konuyu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde malzeme olarak kullanacağını duyururken, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise, Almanya'nın silah sektöründe Fransa ve İngiltere ile olan ilişkilerini bahane ederek, ambargonun gevşetilmesi görüşünü savunuyordu. Başbakan Angela Merkel de, özellikle Fransa'yla sürdürülen Avrupa'daki ortak silah projelerinin olumsuz etkilememesi için ambargonun sona erdirilmesinden veya yumuşatılmasından yana olduğunu ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 20:58
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  10. Hristiyan Birlik partileri
  11. Angela Merkel
  12. Tobias Lindner
  13. Alman Parlamentosu Bütçe Komitesi
  14. Alman Bild gazetesi
  15. ThyssenKrupp Marine Systems
  16. Fırkateynler
  17. Yeşiller Partisi

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