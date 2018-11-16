Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Burger, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beklentilerinin "şeffaflık" ve "cinayetin boşluk olmayacak şekilde tam olarak aydınlatılması" olduğunu kaydetti.

Suudi makamlarından dün soruşturma konusunda bir adımın geldiğine işaret eden Burger, bunun yetersiz olduğunu vurguladı.

'Hala birçok soru cevapsız'

Burger, "Olayın işlenişi, arka planı ve sorumluluk konusunda hala birçok soru cevapsız." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın uluslararası standartlarda yürütülmesini talep ettiklerini kaydeden Burger, Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla durumu değerlendireceğini ve ona göre bir sonuç çıkarımında bulunacağını belirtti.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, dün, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan 5 kişinin idamının istendiğini açıklamıştı.