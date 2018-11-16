0553 313 94 23

Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Burger, cinayetle ilgili birçok sorunun halen cevapsız olduğunu söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 16:54
Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Burger, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beklentilerinin "şeffaflık" ve "cinayetin boşluk olmayacak şekilde tam olarak aydınlatılması" olduğunu kaydetti.

Suudi makamlarından dün soruşturma konusunda bir adımın geldiğine işaret eden Burger, bunun yetersiz olduğunu vurguladı.

'Hala birçok soru cevapsız'

Burger, "Olayın işlenişi, arka planı ve sorumluluk konusunda hala birçok soru cevapsız." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın uluslararası standartlarda yürütülmesini talep ettiklerini kaydeden Burger, Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla durumu değerlendireceğini ve ona göre bir sonuç çıkarımında bulunacağını belirtti.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, dün, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan 5 kişinin idamının istendiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:54
  1. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şefkat ve merhamet üzerine iyi düşünmek gerek
    1. Şefkat ve merhamet üzerine iyi..
    2. Aykut Kocaman hangi takıma transfer..
    3. Barbar İsrail'den gazetecilere engel
    4. Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    5. ABD ambargosu İran'a yaradı!
    6. Resmen açıklandı! İşte Aykut..
    7. Soğan kabuklarını atmayın!
    8. Ali Ağaoğlu mahkemede her şeyi anlattı!
    9. Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz..
    10. Başakşehir Millet Bahçesi nerede?
    11. Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne..
    12. CHP ve İyi Parti'den 12 ilde ittifak..
    13. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    14. Kerkük petrolü tekrar Türkiye'ye geliyor
    15. Soğan kabuklarını atmayın!
    16. Terör devleti İsrail'den erken seçim..
    17. Akit gerçekleri yüzlerine vurdu,..
    18. Onun boğazı ile baş etmenin yolları
    19. Bakan Çamlıca Kulesi'nin açılış..
    20. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi..
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"