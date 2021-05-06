Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin "Almanya olarak her zaman yapıcı ilişkiyi savunuyoruz. Almanya olarak olumlu bir katkımız olacaksa bunu yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını üstlendiğini hatırlatan ve ülkesinin AB dönem başkanlığında yapıcı diyaloğu sürekli vurguladıklarını dile getiren Maas, Çavuşoğlu ile görüşmelerinde Avrupa Konseyinin ele aldığı konuları da konuştukları kaydetti.

Heiko Maas, insan haklarının korunması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının uygulanmasının pek tabii Konseye üye ülkelerin ortak taahhütlerinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'de beklentilerin olduğunu biliyoruz. Bu Şansölye (Angela) Merkel ile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan arasında dün yapılan görüşmede konu oldu. Şu an da geçen yılın ve aramızdaki münakaşanın AB içinde izler bıraktığını görüyoruz. Almanya her zaman diyaloğa, yapıcı bir ilişkiye ihtiyacımız olduğu ve elbette adım adım sonuçlara varmamız gerektiği görüşünü benimsemiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun iki tarafa da bağlı bir mesele olduğunu vurgulayan Maas, "Şu anda çok yapıcı bir dönemde olduğumuz için son derece mutluyuz." dedi.

Maas, Almanya'nın, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ne gibi ek katkı sunabileceğine ilişki soru üzerine, "Buna en fazla Türkiye katkı sağlayabilir. Biz bunun diyalogla ilgili olduğunu biliyoruz ve bunu AB dönem başkanlığımızda açıkça ifade ettik. Elbette sonuçlar konusunda da. Geçen yıl AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından zor bir yıl oldu. Bu senenin çok daha iyi bir yıl olacağı görülüyor. Bu yüzden temas halinde kalmamız da önemlidir." diye konuştu.

Ankara'nın beklentilerinin yanı sıra AB üyelerinin beklentileri üzerine de konuşulması gerektiğini belirten Maas, "Bu diyaloğu burada yaptığımız gibi yapıcı bir şekilde yürütürsek, o zaman AB ile Türkiye arasındaki ilişkinin gelişeceğinden ve bu diyaloğun, AB üye ülkeleriyle de daha yapıcı olacağından eminim. Daha sonra bunun hangi sonuçlara varabileceğini görebiliriz." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de çözüm için karşılıklı güven şart

Türkiye'nin Yunanistan ile olan Doğu Akdeniz konusundaki diyaloğunu öven Maas, "Sadece diyalog güvenli bir çözüm getirecektir. Öncelikle karşılıklı güvenin oluşturulması gerekiyor. Çözüm açısından diyalog şart. Türkiye'yi ve tabii ki AB ortaklarımız Yunanistan ve Kıbrıs'ı çözüm konusunda ilerlemeleri için cesaretlendirmek istiyoruz." dedi.

Heiko Maas ayrıca turizm konusunda insanlara belli bir perspektifin sunulması gerektiğini, mümkün olduğu kadar turizm yapılmasını arzuladıklarını, geçen yıl da bu konuyu ele aldıklarını ve başarılı şekilde uyguladıklarını bildirdi.

Libya'daki gelişmelere de değinen Alman Dışişleri Bakanı, bu ülkedeki gelişmeler ışığında durumun kırılgan olduğunu düşündüklerini ifade eden Maas, "Bu nedenle tüm ülkelerin, Berlin Libya Konferansı'nın kararları gereğince paralı askerlerin çekilmesi sözünü tutmalarını istiyoruz. Barışçıl ve birleşik bir Libya için destek vermeyi sürdürmeyi umuyoruz." dedi.

Suriye'ye insani yardım göndermenin Türkiye üzerinden mümkün olduğunu vurgulayan Maas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki endişelerimiz devam ediyor. Milyonlarca kişinin hayatı, insani yardımın yerine varabilmesine bağlı. Bu yalnızca Türkiye üzerinden mümkün olabiliyor. Rusya, Güvenlik Konseyinde Suriye'ye BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılmasını sağlamak zorunda. Bu, söz konusu yardıma güvenen insanlar için son derece önemli. Temmuz ayında Güvenlik Konseyinde gerekli ön koşulların oluşacağını umuyoruz."

Türkiye NATO'da önemli müttefik

Maas, Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğuna işaret ederek, "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır. NATO müttefikleri olarak da birlikte iyi çalışıyoruz. Bu, şu anda Afganistan'da da kanıtlanıyor." değerlendirmesini yaptı. Maas ayrıca Almanya'nın kısıtlayıcı silah ihracat politikasının süreceğini söyledi.

Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkından geçici olarak feragat edilmesinin tartışılmasına Almanya olarak katılmaya açık olduklarını ancak dünya çapında bir aşılama yapılırsa virüsün mağlup edilebileceğini vurgulayarak, "Daha çok insanı daha hızlı aşılamaya yardımcı olmanın bir yolu buysa, o zaman bu soruyu kendimize sormamız lazım. Çünkü hepimiz bu salgını bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.