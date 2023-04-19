  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Göstere göstere gelen kaza

Konuştukça batan adam! Bay Kemal’i̇n 105 bi̇n li̇rası daha uçtu

Altın fiyatları düşüşe geçti! İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi: Elinde altın ve gümüş olanlar bunu yapsın

Nisan listesi güncellendi! 500 bin TL'nin altında son 3 araba

Yunanistan'ı yıkan F-16 kararı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 onayı komşuda soğuk duş etkisi yarattı

TB2 SİHA çılgına çeviriyordu! Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere İHA satın alıyorlar

Baykar'a çökecek, üzerine beton dökecek: Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayii planı

ABD savaş gemisi suya indirilirken başka gemiye çarptı!

Yabancı menşeli lüks araçlar Yavaş’ı yalanlıyor! foyası ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun feleği şaşacak! Merhum Erbakan olsaydı derdi ki...
Dünya Almanya’daki kiliselerde çocuklara taciz skandalı! 250'den fazla rahip şüpheli
Dünya

Almanya’daki kiliselerde çocuklara taciz skandalı! 250'den fazla rahip şüpheli

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:42:00 -
Almanya’daki kiliselerde çocuklara taciz skandalı! 250'den fazla rahip şüpheli

Almanya'daki Freiburg Başpiskoposluğu, kiliselerdeki cinsel istismarlarla ilgili raporda 250'den fazla rahibin muhtemel failler arasında olduğunu bildirdi.

Almanya'daki Freiburg Başpiskoposluğu, kiliselerdeki cinsel istismarlarla ilgili raporda 250'den fazla rahibin muhtemel failler arasında olduğunu bildirdi.

Araştırma Komisyonu Başkanı Magnus Striet'in açıkladığı rapora göre, 540’tan fazla kişinin cinsel şiddet bağlantılı olayda 250'den fazla rahibin yanı sıra eski Başpiskopos Robert Zollitsch de suçlanıyor.

Raporda ayrıca, olayın karanlık kalan kısmında söz konusu rakamların daha da yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

TRT Haber, 600 sayfadan oluşan raporda 20'den fazla vakanın incelendiğini yazdı. Raporda, kilise yöneticilerinin kurban ve aileleriyle ne kadar ilgilendiği ele alınıyor ve hangi yapıların söz konusu suiistimali teşvik ettiği analiz ediliyor.

Raporda ayrıca ölen Başpiskopos Oskar Saier ve halen hayatta olan ve aynı zamanda 2008'den 2014'e kadar Alman Piskoposlar Konferansının başkanı olan emekli Başpiskopos Zollitsch'in cinsel istismar hâdiselerini örtbas ettiği yazıyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23