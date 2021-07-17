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Dünya

Almanya'daki felakette ölü sayısı artıyor

Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 09:27:00 -
Almanya'daki felakette ölü sayısı artıyor

Almanya, onlarca kişinin canına mal olan korkunç sel felaketinin şokunu yaşıyor.

Almanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Devletimizdeki tüm güçlerin, en zor koşullarda bile hayat kurtarmak, tehlikeleri önlemek ve sıkıntıları hafifletmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına güvenebilirsiniz” dedi.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, “Çok korkunç bir durum, daha fazla can kaybı bekleniyor” ifadelerini kullandı. En fazla kaybın sel felaketinde yerle bir olan Eifel bölgesinden geçen Ahr Nehri kıyısındaki 700 nüfuslu Schuld köyünde olduğu bildirildi. Köy neredeyse yok oldu.

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