Almanya’daki baskılar Filistin yanlısı Yahudilere uzandı: ‘İsrail apartheid devleti’ deyince müzeden kovuldu!

Almanya’nın Filistin yanlılarına yönelik ifade özgürlüğü kısıtlaması Yahudi asıllılara kadar uzandı. İsrailli Yahudi akademisyen Udi Raz da baskıdan nasibini aldı. Berlin’deki Yahudi Müzesi’nde güncel olaylara değindiği ziyaretçi turlarında siyonizmi eleştiren, İsrail’e aparteid devleti diyen, BDS’yi destekleyen Raz işinden kovuldu. “Herkes korkuyor” diyen Raz, Die Zeit gazetesinin de “Berlin polisinin şiddete başvurmasından korkuyorum” ifadelerini kullandığı röportajını yayımlamadığını açıkladı

İsrail’in Gazze’deki soykırıma varan katliamına tam destek veren Almanya’da Filistinlilerden yana tavır alan Yahudi sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler de baskıya maruz kalıyor. İsrail’i meşru bir şekilde eleştirmek de dahil, Filistin’i ve Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketini (BDS) destekleyen bütün sanatçıların ifade özgürlüğünü kısıtlayan Almanya’da İsrailliler de dahil olmak üzere çok sayıda Yahudi hem sanat kurumları hem Alman medya kuruluşları tarafından baskılanıyor. Hayfa’da büyüyen ve 10 yıl önce Berlin’e taşınan İsrailli Yahudi akademisyen Udi Raz da bu baskıdan nasibini aldı, siyonizmi eleştirdiği, BDS’yi desteklediği için Berlin’deki Yahudi Müzesi’ndeki işinden kovuldu.

Orta Doğu’daki Yahudi tarihi konusunda uzman olan Raz, Mart ayında müzede serbest tur rehberi olarak çalışmaya başladı. Raz, güncel olaylara değindiği turlarında ziyaretçilere “Uluslararası Af Örgütü’ne göre Batı Şeria yalnızca bir apartheid devleti olarak anlaşılmamalı, aynı zamanda uluslararası hukuka göre Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan bölgenin tamamı bir apartheid devletinin özellikleri olarak anlaşılmalı” görüşlerini aktardı.

Raz’ın İsrail’i ‘apartheid’ devleti olarak adlandırmasına kızan müze yönetimi sözleşmesini feshederek, işten kovdu. Kovulmasının ardından açıklama yapan Raz, “Yahudi Müzesi içinde bu adaletsizliği gerçekten dile getiren tek kişi bendim… Herkes korkuyor. Neden? Çünkü bana olanları gördükten sonra başlarına ne geleceğini biliyorlar” dedi.

Almanya, İsrail’e karşı başlatılan BDS hareketini de ‘Yahudi karşıtı’ olarak nitelendiriyor ve Nazi dönemi propagandasını hatırlattığını söyleyerek, bu hareketi destekleyenlere baskı uyguluyor.

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‘BEN DE GEÇMİŞTE SİYONİZMDEN ETKİLENDİM’

Raz ayrıca, Almanya’nın haftalık Die Zeit gazetesine verdiği röportajın da BDS’yi desteklediği için yayımlanmadığını açıkladı. Röportajı paylaşan Raz’ın editörün “Zaten halk arasında Keffiyeh giymekten korktuğunuzu söylemiştiniz. Ama yine de yapıyorsun. Bu sizin için ne anlama geliyor?” sorusuna verdiği cevap dikkat çekici:

“Korkuyorum. Her şeyden önce Berlin polisinin şiddete başvurmaya hazır olmasından korkuyorum. Keffiyehi direniş hareketinin sembolü olarak takıyorum. Filistin halkını sistematik olarak ötekileştiren, şeytanlaştıran ve insanlıktan çıkaran siyasete karşı direniş. Ama ben Keffiyeh’den daha fazlasıyım. Ben de Yahudiyim. Ben bir İsrailliyim. Ben de Siyonizm’den etkilendim. Uzun yıllar boyunca Siyonizm bildiğim tek perspektifti. Bu bakımdan tuhafım. Ben tam olarak insanların ilk bakışta gördüğü kişi değilim. Şu anda yalnızca ikili açıklamalara yer var. Ya Filistinli ya da Yahudi. Ve bu sorunun bir belirtisidir. Almanya’nın siyasi seçkinleri bizi tekrar tekrar birbirimize düşürüyor. Sanki temelde düşmanmışız gibi. Ama biz düşman değiliz. Bunu söylemeye iznimiz var mı?”

KARAR - SALİH SULTAN