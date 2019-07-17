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Almanya’da Zongludakspor sevgisi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ( KRV )de Kreisliga B Herne Bölgesi’nde mücadele eden Zonguldakspor Bickern’in futbolcuları, antremanlara Zonguldakspor ruhu ile hazırlanıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
Almanya’da Zongludakspor sevgisi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ( KRV )de Kreisliga B Herne Bölgesi’nde mücadele eden Zonguldakspor Bickern’in futbolcuları, antremanlara Zonguldakspor ruhu ile hazırlanıyor. Kulüp başkanı Hüseyin Şengün, Zonguldakspor ismini Almanya’da en iyi şekilde yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Yeni sezon öncesi muhteşem bir açılış gerçekleştirildi. Açılışa, Schalke 04’de top koşturan ünlü futbolcu Ahmet Kutucu’da katıldı. Kulüp Başkanı Hüseyin Şengün, yeni sezona güçlü kadro, güçlü sponsorlarla hazırlık yaptıklarını söyledi.


Başkan Şengün, Zonguldakspor Bickern olarak yeni sezonda yenilikler olacağını ifade ederek, takım kadrosunun yenilenerek daha da güçlü bir kadro ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.


Başkan Şengün, ’’Zonguldakspor Bickern olarak ciddi bir çalışma içerisine girdik. Çeşitli kategorilerde takımlar kurarak, bölgenin en köklü kulüplerinden biri olduk. 2019 - 2020’ye güçlü bir kadro ile vizyon yapmaya çalışacağız. Yeni sezona da güçlü bir şekilde hazırlık yapıyoruz. Bu sezon bir üst lige çıkmak için mücadele edeceğiz ve yeni kadromuzu kurduk. Almanya Bundesliga’nın güçlü kulüplerinden Schalke 04’ün ünlü Türk futbolcusu Ahmet Kutucu’nun ağabeyi Serdar Kutucu ve Ali Kemal Çağdaş kadromuzda yer alacak. Zonguldak’ta olduğu gibi, Avrupa’da Zonguldakspor adını en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Takımızda futbol oynayan gençlerin Zonguldakspor’a büyük özlemi var. O ruhla maçlara çıkıyorlar. Bizlere, hem futbolcu, hem de spor direktörü olarak destek olacak. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler ’’ dedi.


Yeni kadro, yeni vizyon


Kulübün İkinci Başkanı Ali İncebacaklı ise Zonguldakspor’un her alanda başarı yakalamak için, yeni sezonda güçlü bir şekilde geldiklerini söyledi. İncebacaklı, Zonguldakspor’u Almanya’da temsil edebilmenin büyük bir gurur olduğunu belirtti. İncebacaklı ,kulüp olarak Türkiye’deki Zonguldakspor ve Karabükspor gibi takımlara da futbolcu yetişmek olduğunu söyledi.


Daha sonra futbolcular ve taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
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