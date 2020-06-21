  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya’da yüzlerce kişi mağazalara saldırdı

Almanya’nın Stuttgart kentinde yüzlerce kişi bir araya gelerek mağazaların camlarını indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:49:12 -
Almanya’da yüzlerce kişi mağazalara saldırdı

Almanya’nın Stuttgart kentinde yüzlerce kişi bir araya gelerek mağazaların camlarını indirdi. Polis ile eylemciler arasında çıkan çatışmada tansiyon yükselince, eyalet genelinden bölgeye polis ekipleri sevk edildi.


Almanya’nın Baden-Vürtemberg eyaletinin başkenti Stuttgart’ın merkezinde polisin uyuşturucu kontrolü sonrası çok sayıda kişi, gece saatlerinde bir araya gelerek caddelerdeki mağazalara saldırdı. Birkaç haftadır polisle gençler arasında hafta sonları gerginlik yaşandığı belirtilirken, gece saatlerinde tansiyonun yükseldiği bildirildi. Gece saatlerinde örgütlü bir şekilde eyleme başlayan gençler, mağazaların camlarını kaldırım taşları ve sopalarla kırdı. Polisin eylemcilere müdahale etmesi sonucu çatışma çıktı. Kentte çıkan şiddet olayları kontrolden çıkınca eyalet genelinden bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sabaha karşı kontrol altına alınan olaylarda onlarca polisin yaralandığı ve çok sayıda eylemcinin de tutuklandığı bildirildi.



Kent savaş alanına döndü


Eylemciler söktüğü kaldırım taşlarıyla polis araçlarını da hedef alırken, mağazaların camlarını indirdi. Olayların merkezi olan Schlossplatz ve Stuttgart’ın alışveriş caddesi olarak bilinen komşu Königstrasse bölgesi savaş alanına döndü. Stuttgart’ta bir polis sözcüsü, "Durum tamamen kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.


Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kentte oluşan tahribat ve polise yönelik saldırının ardından şoke olduğunu dile getirerek, "Stuttgart için üzücü bir Pazar" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı