  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep

Gelen başkanlar gideni aratmıyor CHP’den İzmir'e koku hizmeti

FETÖ’nün izi sürüldü! İşte kaçırıldığı yer.. Neresi bu Pocono?

Şiddetle karşı çıkıyorlardı, 'asla olmaz' diyorlardı! İran'dan şaşırtan Türkiye kararı geldi

Oyun felsefesine şiddetle karşı çıkıyorlardı ama Montella ilk 11'in 8'ini belirledi bile… Omurga artık ortada…

TC kimlik kartını göstermek yetiyor! Emeklilere yüzde 20 indirim müjdesi

Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira

Devlet gerekeni yaptı! Ambulansın önünü kesenler için sıcak gelişme

"Ankara'ya savaş uçağı vermeyiz" diyorlardı! Şimdi İHA yapıp Türk SİHA'larına rakip oldular

Ne Mourinho ne de Ali Koç takımda görmek istemiyor! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
list-style-type: decimal;
Avrupa Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi
Avrupa

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-06-12 15:56:00 -
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre ülkede yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükseldi.

Böylece 29 Mayıs'ta açıklanan öncü veriler teyit edilmiş oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı. AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, mayısta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,1 düştü.

"GENEL ENFLASYON DÜŞMEKTEDİR"

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,8 olarak hesaplandı. Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede enflasyonun yeniden yükselmeye başladığını ve bunun başlıca nedeninin hizmet fiyatlarında devam eden artış olduğunu belirtti.

Brand, "Öte yandan enerji ve gıda fiyatları yılın başından bu yana genel enflasyonu düşürmektedir." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'da son iki yılın aşırı yüksek enflasyon oranları artık geçmişte kalırken, ülkenin önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3'e düşmesini bekliyor.

İşte Almanya'daki özgürlük! Filistin nefreti çocuk bile dinlemedi
İşte Almanya'daki özgürlük! Filistin nefreti çocuk bile dinlemedi

Dünya

İşte Almanya'daki özgürlük! Filistin nefreti çocuk bile dinlemedi

Almanya'dan Eurofighter savaş uçağı siparişi!
Almanya'dan Eurofighter savaş uçağı siparişi!

Dünya

Almanya'dan Eurofighter savaş uçağı siparişi!

Zelenskiy, Almanya'da hoş karşılanmadı! 'Kamuflajlı bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz'
Zelenskiy, Almanya'da hoş karşılanmadı! 'Kamuflajlı bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz'

Dünya

Zelenskiy, Almanya'da hoş karşılanmadı! 'Kamuflajlı bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz'

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya geldi
A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya geldi

Spor

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23