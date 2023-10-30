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Dünya Almanya'da yeni seçilen milletvekili hakkında karar: Nazi sembolü nedeniyle tutuklandı
Dünya

Almanya'da yeni seçilen milletvekili hakkında karar: Nazi sembolü nedeniyle tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 20:37:00 - 2023-10-30 20:40:48
Almanya'da yeni seçilen milletvekili hakkında karar: Nazi sembolü nedeniyle tutuklandı

Almanya hükümeti kararı verdi! Almanlar şokta: 22 yaşındaki Daniel Halemba'nın üyesi olduğu Teutonia Prag Öğrenci Derneği'nin komşuları binadan Nazi selamı sesleri geldiği gerekçesi ile şikayet etmişti.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir eyalet milletvekili, yasak sembolleri sergilemek gibi suçlamalar nedeniyle tutuklandı.

Pazartesi günü Bavyera parlamentosunda koltuğuna oturması beklenen 22 yaşındaki Daniel Halemba'nın üyesi olduğu Teutonia Prag Öğrenci Derneği'nin komşuları, binadan Nazi selamı sesleri geldiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Eylül ayında derneğe yapılan baskında gamalı haç gibi yasak sembollerin bulunduğu açıklanmıştı.

Bir savcılık sözcüsü, Halemba'nın pazartesi veya salı günü mahkemeye çıkarılacağını söyledi. Suçlamalar arasında 'ırkçı saldırılara teşvik etmek' de bulunuyor.

Pek çok doğu eyaletinde anketlerde ikinci sırada yer alan AfD, 8 Ekim'de yapılan seçimlerde eski Batı Almanya eyaletleri olan Bavyera ve Hessen'de rekor sonuçlar elde etti.
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Halemba, avukatının Telegram kanalında paylaştığı bir videoda, "Beni, seçilmiş bir eyalet meclis üyesini, koltuğuma oturmadan üç gün önce, tamamen hukuka aykırı bir gözaltı emriyle tutuklamak istiyorlar" açıklamasını yaptı.

euronews' göre: Birçoğunun geçmişi ülkenin 19'uncu yüzyıldaki ilk birleşmesine kadar uzanan Almanya'daki kardeşlik dernekleri, muhafazakar ve çoğu zaman milliyetçi felsefeleriyle biliniyor.

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