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Avrupa Almanya’da yaşam ortalaması düştü
Avrupa

Almanya’da yaşam ortalaması düştü

Yeniakit Publisher
2024-05-24 07:52:00 -
Almanya’da yaşam ortalaması düştü

Almanya'da iki enstitünün yaptığı araştırmaya göre, ülkedeki yaşam beklentisi diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı. 2000 yılında Almanya'daki yaşam beklentisi, diğer Batı Avrupa ülkelerinin 0,7 yıl gerisindeyken, bu fark 2022'de 1,7 yıla çıktı. Özellikle 75 yaş ve üzerindeki kadınlar, diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek ölüm oranına sahip.

Almanya'da iki enstitünün araştırmasına göre, ülkedeki yaşam ortalaması diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı. 2000 yılında Almanya'daki yaşam beklentisinin diğer Batı Avrupa ülkelerinin 0,7 yıl gerisinde olmasına rağmen bu fark 2022'ye gelindiğinde 1,7 yıla çıktı. Ülkede özellikle 75 yaş ve üstündeki kadınlar, diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek ölüm oranına sahip.

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