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Dünya

Almanya'da uçak düştü: Ölüler var

Almanya'da Stuttgart Havalimanı'ndan kalkan "Piper" tipi uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 17:46:00 -
Almanya'da uçak düştü: Ölüler var

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Böblingen bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ludwigsburg polisi tarafından yapılan açıklamada, Stuttgart Havalimanı'ndan kalkan "Piper" tipi uçağın, Steinebronn beldesinin kuzeybatısındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediği, kara kutunun bulunduğu ifade edilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan polis, uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediğini belirtti.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve bölgenin geniş çaplı kapatıldığı bildirildi.

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