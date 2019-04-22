Almanya'da üç Türk gençten acı haber Almanya'nın Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kasabasında meydana gelen trafik kazasında 3 Türk gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Marl polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah saat 06.13'te Victoria Caddesi'nde meydana gelen kazada araçta bulunan Sefer Baş, Melih Bekmezci ve Can Nico Demir'in yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yaşları 19 ve 21 olan gençlerin bulunduğu aracın bilinmeyen bir sebeple virajı alamayarak yolun kenarındaki sokak lambası direğine çarptığı belirtildi. Polis, kazada araçta sıkışan gençlerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.