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Aktüel

Almanya'da Türk gençlerden sağlık çalışanlarına moral yemeği

Yeniakit Publisher
2020-05-26 23:31:10 -
Almanya'da Türk gençlerden sağlık çalışanlarına moral yemeği

KÖLN (AA) - Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Roth beldesinde yaşayan Türk gençleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla yemek ikram etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Roth Mehmet Akif Camisi gençlik kolu üyeleri, fedakarca görev yapan 100 doktor ve sağlık çalışanına, Türk mutfağının lezzetlerini sundu.

Roth Mehmet Akif Camisi Gençlik Kolu Başkanı Alihan Can, insan yaşamı için kendi yaşamlarını riske atan sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini söyledi.

Roth Bölge Kliniği Kovid-19 Bölümü Başkanı Dieter Debus da cami gençlerinin duyarlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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