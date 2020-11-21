  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da Türk avukat, aldığı ırkçı tehditleri aydınlatacak olanlara ödül vadetti
Aktüel

Almanya'da Türk avukat, aldığı ırkçı tehditleri aydınlatacak olanlara ödül vadetti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:56:14 -
Almanya'da Türk avukat, aldığı ırkçı tehditleri aydınlatacak olanlara ödül vadetti

BERLİN (AA) - Almanya'da "NSU 2.0" imzasıyla ırkçı ve tehdit içerikli mesajlar alan Türk avukat Seda Başay Yıldız, kendini ve ailesini tehdit edenlerin yakalanmasını sağlayacak kişilere para ödülü vereceğini açıkladı.

Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "NSU 2.0" imzasıyla gönderilen tehdit içerikli postalarla ilgili faillerin yakalanmasını sağlayacak ipuçları vereceklere 5 bin avro para ödülü vereceğini belirtti.

Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) aşırı sağcı terör örgütü davasının müdahil avukatlarından olan Yıldız, ülke basınına yaptığı açıklamada, sosyal medyadan para ödülü vereceğini açıkladıktan sonra birçok kişinin kendisine bağışta bulunmak istediğini aktardı.

Yıldız, bundan çok mutlu olduğunu ve ödülü iki katına çıkarmayı düşündüğünü, ancak yapılacak bağışların yasalara uygun olup olmadığının incelemesi gerektiğini belirtti.

İlk tehdidi 2 yıl 3 ay önce aldığını söyleyen Yıldız, bu konudaki soruşturmadan umudunu kestiği için böyle bir adım attığını kaydetti.

- Avukata tehdit mektubu gönderilmesi

Münih'te görülen NSU davasında, 2000'de öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yürüten Yıldız'a, Ağustos 2018'de kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilmişti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldıza'a ocak 2019'da ikinci tehdit mektubu gönderilmiş aynı adreste oturan babasının, annesinin, eşinin ve çocuğunun isimlerinin yer aldığı "NSU 2.0" imzalı tehdit mektubunda, "Aklı ölmüş pis döner. Sen, polis meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin." ifadesi yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak
Gündem

Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzon'da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. ..
Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır
Gündem

Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır

Hükümetin Türkiye'ye yaptığı çalışmalardan dolayı sıkça eleştiri getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şimdi de köprü ve..
Birbirlerine düştüler! Millet İttifakı'nda şimdi de Demirtaş çatlağı
Gündem

Birbirlerine düştüler! Millet İttifakı'nda şimdi de Demirtaş çatlağı

Bülent Arınç'ın, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturmada ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay