Almanya'da tren vagonunda bomba bulundu
Köln kentinde bir tren vagonunda bulunan bomba, etkisiz hale getirildi.
Almanya'nın Köln kentinde bir tren vagonunda bulunan bomba polisi terörist alarmına soktu.
Köln polisinden yapılan açıklamaya göre, Cuma akşamı Köln-Deutzerfeld tren servis noktasında temizlikçiler tarafından bulunan şüpheli nesnenin, kutu içerisinde hazırlanmış el yapımı bomba olduğu belirtildi.
Polis tarafından olay yeri etrafına güvenlik hattı çekilirken, başka bir bomba durumunda kokuya duyarlı polis köpekleriyle vagonda ve çevresinde bomba araması yapıldı.
Güvenli alan sağlandıktan sonra vagonun içindeki bomba, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Tren servis alanında park halindeki 27 trende ayrıntılı bomba aramasının devam ettiği kaydedildi.