  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya'da, Suriye istihbarat çalışanları hakkındaki işkence davası başladı

2020-04-23 14:42:29 -
Almanya'da, Suriye istihbarat çalışanları hakkındaki işkence davası başladı

BERLİN (AA) - Almanya'da, Suriye istihbarat servisi için çalışan Anwar Raslan ve Eyad el Garib hakkında Suriye'de muhaliflere işkence yaptıkları suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, Suriye'de rejime ait bir hapishanede yönetici olarak çalışan ve 4 bin kişiye işkence yapmakla suçlanan Raslan ve Garib, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İddianamede, 57 yaşındaki Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve 58 cinayetle de suçlanıyor.

Diğer sanık Garib de en az 30 kişiyi hapse atmak ve insanlığa karışı suç işlenmesine yardımcı olmakla itham ediliyor.

Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldikleri ve Şubat 2018'de yakalandıkları biliniyor.

Federal Başsavcılık, davayı insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat olarak nitelendirdi.

Davayı takip eden Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Merkezinin avukatlarından Patrick Kroker, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'de binlerce insana yönelik acı ve suçları temsil eden 24 olay mahkemede okundu. Bu Suriye'de adalet için ilk ama tarihi bir adım." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı