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Dünya Almanya'da son bilanço açıklandı! 975 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da son bilanço açıklandı! 975 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da koronavirüs kabusu sürüyor. Ülkede son 24 saat içinde 975 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:26:00 -
Almanya'da son bilanço açıklandı! 975 kişi hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya’da son 24 saatte 9 bin 705 koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 790’a ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 975 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 956 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 973 bin 200 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı da 205 bin 634 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.85 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 330 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı da 2 bin 350 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.60 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 586 bin 997 kişinin aşılandığını belirterek, 606 bin 786 kişiye aşının ikinci dozunun yapıldığını bildirdi.

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