Almanya'da satış tepe noktasına ulaştı!
Citi stratejistlerine göre Alman devlet tahvillerinde satış hız kaybetmeye başladı ve bu büyük olasılıkla satışın tepe noktasına ulaştığına işaret ediyor.
Citi stratejistlerine göre Alman devlet tahvillerinde satış hız kaybetmeye başladı ve bu büyük olasılıkla satışın tepe noktasına ulaştığına işaret ediyor.
Stratejist Jamie Searle yaptığı değerlendirmede "Piyasalar gergin ancak Alman tahvillerinde satışın şu an için tepe yaptığına güven kazanıyoruz" dedi.
Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 0,896 seviyesinde. Geçtiğimiz cuma günü ise oran yüzde 1,15'i görmüştü.