  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Almanya'da satış tepe noktasına ulaştı!
Ekonomi

Almanya'da satış tepe noktasına ulaştı!

Citi stratejistlerine göre Alman devlet tahvillerinde satış hız kaybetmeye başladı ve bu büyük olasılıkla satışın tepe noktasına ulaştığına işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 14:24:00 -
Almanya'da satış tepe noktasına ulaştı!

Citi stratejistlerine göre Alman devlet tahvillerinde satış hız kaybetmeye başladı ve bu büyük olasılıkla satışın tepe noktasına ulaştığına işaret ediyor.

Stratejist Jamie Searle yaptığı değerlendirmede "Piyasalar gergin ancak Alman tahvillerinde satışın şu an için tepe yaptığına güven kazanıyoruz" dedi.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 0,896 seviyesinde. Geçtiğimiz cuma günü ise oran yüzde 1,15'i görmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay