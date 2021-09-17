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Avrupa Almanya’da ‘sadaka’ gibi 3 euro zam! Selin yaraları sarılmadı, sosyal yardım sistemi çöküyor
Avrupa

Almanya’da ‘sadaka’ gibi 3 euro zam! Selin yaraları sarılmadı, sosyal yardım sistemi çöküyor

Özellikle salgın sürecinde büyük sıkıntılar yaşanan Almanya’da, sosyal yardımlar kapsamında ‘sadaka’ niyetine sadece 3 euro zam yapıldı. Yapılan bu zamma ülkede tepkiler çığ gibi büyüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:59:00 - 2021-09-17 12:07:54
Almanya’da ‘sadaka’ gibi 3 euro zam! Selin yaraları sarılmadı, sosyal yardım sistemi çöküyor

Almanya’da hükümet, sosyal yardım ödeneğini sadece 3 euro artırdı. 1 Ocak 2022’den itibaren 446’dan 449 euroya yükseltilmesi kararlaştırılan sosyal yardıma tepkiler çığ gibi büyüyor

Selin yaraları sarılmadı

İki ay önceki sel felaketinin yaralarını saramayan hükümet, bu kez de muhtaçlara dönük yardım ödeneğiyle tepki çekti. Alman hükümeti, ülkede enflasyonun yüzde 3.9 olduğu bir ortamda sosyal yardıma yüzde 0.76 oranında zam yaptı. Bu da, Hartz IV adı altında sosyal yardım alanların ödeneğinin 446 eurodan 449 euroya yükselmesi demek.

‘Resmen sorumsuzluk’

Zaten zor durumda olan insanlara enflasyonun altında zam yapılmasının "sorumsuzluk" olduğunu bildiren muhalefet partileri, hükümetin insanlara "soğuk" davrandığını, bunun da acı olduğunu kaydetti. Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Katrin Göring Eckardt zam kararını, "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Çocuklara da komik zam

Artış enflasyonun bile altında olduğu için, sosyal yardım alanların alım gücü daha da düştü. Çocuklar için ödenen yardıma da komik bir zam geldi. 0-5 yaş grubu için ödenen yardım 283'ten 285 euroya, 6-13 yaş grubunun parası da 309'dan 311 euroya yükseldi. 14-17 yaş arasındaki çocukların parası da 3 euro artarak 376 euro oldu.

 

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