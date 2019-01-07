0553 313 94 23

Almanya'da perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 1,1 arttı

Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, yıllık olarak da yüzde 1,1 yükseldi

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:22
Almanya'da perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 1,1 arttı

BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, kasım ayında yıllık yüzde 1,1, ekime kıyasla da yüzde 1,4 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. Perakende satışlar, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 1,1 arttı.

Destatis’e göre ülkede perakende satışlar, geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 3,1 ile yüzde 3,3 arasında artış gösterdi. Aynı dönemde internet ve posta yoluyla siparişlerin yüzde 6,2 yükseliş göstermesi dikkat çekti.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,3 artış ve yıllık 0,9 azalış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Almanya’da toplam istihdamın 45 milyon kişiyi geçerek rekor kırması ve aylık gelirlerin de yüksek olması perakende satışların 9 yıldır arda arda artış göstermesini sağladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:22
  1. Almanya
  2. kasım
  3. Perakende Satışlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Tarım Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın
    1. İsrail Tarım Bakanı'ndan Mescid-i..
    2. 28 Şubat mağdurları yeniakit.com.tr’ye..
    3. BTP Gaziantep belediye başkan adayları..
    4. Samsun açıklarında batan gemi
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Sakarya'da tekne alabora oldu: 2 yaralı
    7. ÖKK darbe davasında esasa ilişkin..
    8. MHK Kış Semineri
    9. Müslümanlar camide spor yaptı,..
    10. Muhalefete oy verdi diye toplu..
    11. Netaş Dijital Dönüşüm Direktörlüğü'ne..
    12. Berlin'deki havalimanlarında..
    13. FETÖ'nün Denizli il yapılanması davası
    14. Golden Globe 2019 altın küre..
    15. Nijerya'da 4 gazeteciye gözaltı
    16. Alberth Elis Fenerbahçe'ye mi transfer..
    17. Kasımpaşa'nın Antalya kampı
    18. "Hiçbir sığınmacı çocuk okul dışında..
    19. Düğünlerde terör örgütü propagandası..
    20. TBB'den futbol kulüplerine ilişkin..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'