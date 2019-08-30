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Almanya'da perakende satışlar geriledi

- Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 düşüş kaydetti

30 Ağustos 2019 Cuma 10:54
Almanya'da perakende satışlar geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'da perakende satışlar, temmuzda beklentilerin altında kalarak aylık bazda yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, temmuzda haziran ayına göre yüzde 2,2 geriledi. Satışlar, 2018’nin temmuza ayına kıyasla da yüzde 4,4 yükseliş gösterdi

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 1 düşüş beklentisinin çok altında gelmesi dikkati çekti. Söz konusu aylık düşüş yılın en yüksek düşüşü olarak kayıtlara geçti.

İnternet ve posta siparişiyle yapılan satışlarda Temmuz 2018’e göre reel olarak yüzde 8,4’lük artış dikkati çekti. Almanya'da giyim perakendecileri temmuz ayında indirime giderken, bu indirimlere halk yoğun ilgi gösteriyor.

Yılın ocak-temmuz döneminde satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış görüldü.

Almanya'da perakende satışlar, nisan ve mayıs aylarında düşüşün ardından haziranda aylık bazda yüzde 3,5 yükseliş göstermişti.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), 2019’da perakende satışların geçen yıla göre yüzde 2 büyümesini öngörüyor. Ülkede perakende satışlar 2009 yılından beri aralıksız büyürken, HDE bu yıl perakende satışların toplamının 537 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit’e yönelik endişeler Almanya ihracatını olumsuz yönde etkilerken, Alman ekonomisi büyümek için iç talebin güçlü olmasına bağımlı kalıyor.

Alman ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 0,1 küçülürken, Almanya'da ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:54
  1. Almanya
  2. destatis
  3. Perakende Satışlar
  4. temmuz

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