  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da Pakistanlı din görevlisi maskeli saldırganlarca öldürüldü
Aktüel

Almanya'da Pakistanlı din görevlisi maskeli saldırganlarca öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:54:26 -
Almanya'da Pakistanlı din görevlisi maskeli saldırganlarca öldürüldü

KÖLN (AA) - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ebersbach beldesinde Pakistanlı Müslüman din görevlisinin kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Stuttgart'ta bir camide görevli olduğu öğrenilen ve dün akşamüstü yürüyüş yaparken kafasına aldığı ağır darbelerle öldürülen genç din görevlisinin eşinin ise saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Ulm Savcılığının, bu tür saldırıların arka planında aşırı sağcı ya da ırkçıların olması ihtimalini göz önünde bulundurarak, soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü kaydedildi.

Görgü tanıklarının ve din görevlisinin eşinin ifadesi doğrultusunda olay yeri ve çevresinde helikopterle yapılan aramada saldırganların izine rastlanmazken, emniyet teşkilatının kurduğu özel ekiple şüphelilerin yakalanması için araştırmaya devam ettiği aktarıldı.

Polis dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşen saldırının aydınlatılması ve saldırganların eşkalinin belirlenebilmesi için halktan yardım istedi. Polis ayrıca olayın görgü tanıdığı olduğu düşünülen 40-50 yaşlarında, 1.75 boyunda ve yeşil ceketli birini aradığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı
Spor

Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Amed Spor'da oynarken ırkçılık bahanesiyle Almanya'da kaçan PKK'lı Deniz Naki, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından Tunus'a 150 milyon dolar tutarında silah ihracatı için imzaların atıldığı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay