Almanya’da otellerde iflas dalgasının ardından yeni çıkan tablo korkunç! İflaslar durdurulamıyor, devam ediyor

Almanya’da yeni yıl itibariyle otel ve gastronomi (lokantacılık) dalında Katma Değer Vergisi’nin (KDV) öngörülen şekilde yüzde 7’den yüzde 19’a yükseltilmesi nedeniyle iflas dalgası yaşanacağı tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Enerji krizi ve pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle düşürülen KDV’deki artışın otelcileri ve gastronomi dalında hizmet verenleri zora sokacağına dikkat çekildi. Alman Otelciler Ve Lokantacılar Birliği (Dehoga) KDV artışı nedeniyle Almanya genelinde en az 12 bin işletmenin kapatılmasından hareket edildiğini açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern Dehago Başkanı Lars Schwarz, birçok otelci ve lokantacının daha şimdiden iflas edeceği korkusu yaşadığını belirtirken, “Önemli bir iş kolu can çekişiyor” uyarısında bulundu.

Ek yük getirecek

el-aziz'in haberine göre: Dehoga Saarland Başkanı Frank Hohrath da, KDV artışının fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olacağını vurgularken, “Fiyat artışları da müşteri sayısında düşüşe yol açacaktır. Zaten günlük fiyat artışları nedeniyle bizler de çalışan elemanlarımızın ücretlerini hak ettikleri şekilde artırdık. KDV artışı ayrı bir yük getirecektir. Bu da iflaslara yol açacaktır. Tek çözüm düşük KDV uygulamasıdır. Zaten Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yıllardır uygulanmaktadır” dedi. Anamuhalefet CDU/CSU otel ve lokantalara yüzde 7 KDV uygulamasının yeni yıldan itibaren de devam ettirilmesini isterken, SOD’li Başbakan Olaf Scholz ile FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in de buna sıcak baktığı, hükümet ortağı Yeşiller’in ise karşı olduğu da belirtildi.