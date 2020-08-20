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Aktüel Almanya'da nehirde boğulan genç Ağrı'da toprağa verildi
Aktüel

Almanya'da nehirde boğulan genç Ağrı'da toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:53:11 -
Almanya'da nehirde boğulan genç Ağrı'da toprağa verildi

AĞRI (AA) - Almanya'da serinlemek için girdiği nehirde boğulan gencin cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

Baba ocağı Ağrı'dan 6 ay önce Almanya'ya giden ve Bremen kentinde serinlemek için Weser Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kaybolarak boğulan Ali Yıldırım'ın (26) cenazesi, hava yoluyla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na ulaştırıldı.

Yakınlarınca alınarak kent merkezindeki evine getirilen cenaze, daha sonra Fatih Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende, Yıldırım'ın yakınları ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı.

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