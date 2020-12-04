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Aktüel Almanya'da, Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı
Aktüel

Almanya'da, Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:57:51 -
Almanya'da, Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Saarland eyaletindeki Völklingen beldesinde, "Bir İyilik Yap" kampanyası çerçevesinde Yunanistan'ın Moria kampındaki sığınmacı kampına insani yardımda bulunuldu.

İşçi ve sosyal hizmet kuruluşu Saarland-AWO gençlik kollarının düzenlediği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selimiye Camisi'nin desteklediği kampanyayla kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve hijyen malzemelerinden oluşan 250 koli yardım gönderildi.

Völklingen DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar, Saarland-AWO öncülüğünde düzenlenen ve yaklaşık 20 kuruluşun katıldığı yardım faaliyetine cami derneği olarak destek verdiklerini söyledi.

250 koli yardım paketi, Saarland-AWO yetkililerine teslim edildi.

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