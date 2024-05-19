Almanya'da Milletvekili afiş asarken saldırıya uğradı

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dresden kentinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Matthias Ecke'nin (41), uğradığı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda ağır yaralanan AP Milletvekili Ecke'nin ameliyat edilmesi gerektiği ifade edildi.

SPD Saksonya Eyalet Teşkilatı Eş Başkanları Hennig Homann ve Kathrin Michel'ın ortak açıklamasında, Ecke'ye yapılan saldırının ülkedeki herkes için bir alarm sinyali olduğu belirtilerek "Demokratik değerlerimiz saldırı altında." denildi.

SPD Eş Genel Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil de söz konusu saldırıyı kınayarak "Failler demokratik toplumun temsilcileri olarak bizlerin gözünü korkutmak istiyorlar ama asla başarılı olamayacaklar." ifadesini kullandı.

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