Almanya'da maske zorunluluğu kaldırıldı: Sağlık Bakanı çağrı yaptı! İşte o gelişme ve açıklaması

Korona salgını başladıktan kısa bir süre sonra Almanya’da toplu taşımalarda maske takmak zorunlu hâle getirildi. Yaklaşık üç yıldır yürürlükte olan tedbir, dün itibarıyla kaldırıldı. Artık yolcular toplu taşıma araçlarında maskesiz seyahat edebilecek.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maske zorunluluğunun planlanandan önce kaldırıldığını vurgulayarak “Nüfus yüksek bir bağışıklık oluşturdu ve uzmanlarımız artık başka bir büyük, ciddi kış dalgası beklemiyor” dedi. Yasa normalde 7 Nisan’da yürürlükten kalkacaktı.

Öte yandan Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında tedbirlerle ilgili tasarrufların büyük kısmı eyaletlere bırakılmıştı. Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılırken, Saksonya'da otobüs, tren ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak’ta, Hamburg ve Kuzey-Ren Vestfalya’da 1 Şubat’ta kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı çağrı yaptı!

Lauterbach: Yine de maske takın

Buna karşın Sağlık Bakanı, vatandaşlara toplu taşımada gönüllü olarak maske takma çağrısı yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Lauterbach, “Covid kış dalgalarını engellemeye yönelik önlemlerimiz başarılı oldu. Bu nedenle şehirler arası seyahatlerde maske takma zorunluluğu şimdi kalkabilir. Ancak gönüllü olarak maske takılması gerekir. Ben yapıyorum. Uzun Covid (Long Covid) riski almamak ve başkalarını korumak için…” dedi.

FDP: Biz olmasaydık hâlâ maske takıyor olacaktınız

Koalisyon ortaklarından liberal FDP ise aslan payını kendine verdi. Partinin Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai dpa’ya konuştu ve “Hükûmet içinde bunun için baskı yapmasaydık, rahatlamış enfeksiyon sürecine rağmen yine de trenlerde ve otobüslerde maskelerle oturmak zorunda kalacaktık" dedi.

Almanya sınırları kapattı mı?

Öte yandan Almanya uzun bir süredir Ukrayna Rusya savaşı ile ortaya çıkan sonuçları ile yüzleşiyor. Bir yandan bölgeden gelen göç, bir yandan enerji tedarik sorunu ve bir yandan silah gönderme kararları... Diğer bir konu ise kısa süre önce İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma skandalı. İsveç'te çeşitli ırkçı gruplar "NATO'ya alınana kadar Kur'an-ı Kerim yakacağız" açıklaması yaptı ve çeşitli şehirlerde bu eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Tüm bunlardan sonra Almanya Türkiye'deki Konsolosluğu'nu ani bir karar ile geçici süre ile kapattı. Almanya'da doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 78,6 olarak kayıtlara geçti.