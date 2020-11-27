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Aktüel Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti
Aktüel

Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:24:39 -
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyonu geçti.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 22 bin 806 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 6 bin 394’e yükseldi.

Son 24 saatte 426 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 586'ya çıktı. Bugün açıklanan ölü sayısı, "salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük sayı" oldu.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 696 bin 100 olarak açıklandı.

- Uygulanan kısıtlamalar

Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için kasım başından beri uygulanan kısıtlamaların geçerlilik süresi, 20 Aralık’a kadar uzatıldı.

Buna göre, 20 Aralık'a kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar dışarıya paket servisi yapılabilecek.

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek, okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda Kovid-19 vakası olan bölgelerde, yerel yetkililer ek tedbirler alabilecek.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5’i geçmeyecek. 14 yaş altı çocuklar, sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

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