Almanya’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

BERLİN (AA) – Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 721 vaka görüldü.

Ülkede bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 9 bin 604’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 721 artışla toplamda 319 bin 381’e çıktı. Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1700 artışla 273 bin 500’e yükseldi.

Almanya’da günlük vaka sayıları 8 Ekim'de 4 bin 58, dün 4 bin 516 olarak açıklanmıştı. Vaka sayısının 3 gündür artmaya devam etmesi dikkati çekiyor.



