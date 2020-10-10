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Aktüel Almanya’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Aktüel

Almanya’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:45:27 -
Almanya’da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

BERLİN (AA) – Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 721 vaka görüldü.

Ülkede bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 9 bin 604’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 721 artışla toplamda 319 bin 381’e çıktı. Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1700 artışla 273 bin 500’e yükseldi.

Almanya’da günlük vaka sayıları 8 Ekim'de 4 bin 58, dün 4 bin 516 olarak açıklanmıştı. Vaka sayısının 3 gündür artmaya devam etmesi dikkati çekiyor.


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