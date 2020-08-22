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Aktüel Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 232 bini geçti
Aktüel

Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 232 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:43:26 -
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 232 bini geçti

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 232 bin 82’ye yükseldi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 34 arttığı bildirildi.

Açıklamada böylelikle toplam vaka sayısının 232 bin 82’ye yükseldiği ifade edildi.

Bugün gerçekleşen günlük vaka artışı 25 Nisan’dan (2055) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.

Almanya’da temmuz ayı ortasından önce 250-500 düzeyinde seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları temmuz ayı sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000’nin üzerinde görülmeye başladı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son 24 saatte 7 artarak 9 bin 267, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 206 bin 600 olduğu kaydedildi.

RKI’nin açıklamasında, Almanya genelinde özellikle hijyen ve mesafe kurallarına uyulmayan büyük kutlama ve eğlencelere katılanlarda Kovid-19 vakalarının arttığı belirtildi. Açıklamada, vakaların artış sebebinin ayrıca tatilden dönenlerin ülkeye virüsü taşımaları olduğu ifade edildi.

-Almanya, Brüksel kentini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Öte yandan RKI, Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre Belçika’nın Brüksel kenti bu listeye dahil edildi.

Bulgaristan’ın Varna kenti ve Avustralya’nın Viktoria eyaleti ise listeden çıkarıldı.

Listede ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

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