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Aktüel Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı
Aktüel

Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:54:48 -
Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Essen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve durumu ağır olan 47 ve 50 yaşlarındaki iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan başhekim tutuklandı.

Essen Savcılığından yapılan açıklamada, Essen Üniversitesi Kliniğinde 13 ve 17 Kasım'da meydana gelen olaylarda başhekimin hastalarına kasıtlı şekilde yasa dışı ilaç enjekte ettiği ve hastaların ani ölümüne neden olduğu belirtildi.

44 yaşındaki başhekim ise yoğun bakımda tedavi gören bir hastasının acılarına son vermek için söz konusu ilacı enjekte ettiğini belirterek, bir hastayla ilgili itirafta bulundu.

Essen polisinin olayla ilgili bir cinayet timi kurduğu, sanık doktorun çarşamba günü gözaltına alınıp, perşembe günü hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

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