Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi sürüyor

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, başkent Berlin’de yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü eylemine devam etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, burada gösteri yaptı.

Maide T, yaptığı açıklamada, kızının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini vurgulayarak "Yılmadan, usanmadan kızım için eylemimi sürdürmeye devam edeceğim. Terör örgütü yanlılarını sevindirmeyeceğim." dedi.

Başbakanlık önünde eylem yaparak Şansölye Angela Merkel'in, terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerine dikkatini çekmeyi amaçladığı belirten Maide T, "Burada eylem yaparak en üst Alman yetkililerin terör örgütü PKK konusuna eğilmelerini istiyorum. PKK Almanya'da tertemiz gençleri kandırarak kendi saflarına çekiyor. Buna Almanya'nın müdahale etmesi gerekiyor. Çocuklar reşit olsa da Almanya'nın bu konuya ilgi göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce de bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylemler yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.