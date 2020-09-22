Almanya'da kamu çalışanları "uyarı grevi" yaptı

BERLİN/KÖLN (AA) - Almanya'da hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turunda anlaşamayan kamu çalışanları, ücret artışı talebiyle bugün birçok eyalette grev yaptı.



Almanya'da değişik sendikalara bağlı kamu çalışanları, bazı eyaletlerdeki şehirlerde uyarı grevine giderek iş bırakma eyleminde bulundu.



Potsdam kentinde hükümet ve sendika temsilcileri arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine pazar günü Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), grev çağrısı yapmıştı.

Sendikanın şimdilik ülke çapında genel bir uyarı grevi istemediği belirtildi.

Almanya'da hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu ekonomik krizin vergi gelirlerini baltaladığını ve özellikle belediyelerde kamu sektörü finansmanını sıkıntıya soktuğunu ifade ederken, sendikalar, özellikle sağlık alanında kamu sektörü çalışanlarının salgında çok önemli rol oynadığını, bunun ücret görüşmelerine yansıtılması gerektiğini savunuyor.

Ver.di, çalışanlar için en az yüzde 4,8 zam talep ediyor.

Ücret artışlarına yönelik üçüncü tur müzakereler, 22-23 Ekim'de yapılacak.