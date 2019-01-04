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Almanya'da işsizlik arttı

Ülkede işsizlik geçen yılın aralık ayında yüzde 4,8’den yüzde 4,9’a yükseldi

04 Ocak 2019 Cuma 13:07
Almanya'da işsizlik arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da işsiz sayısı, 2018 yılı aralık ayında beklentilerin altında kalarak 23 bin artarken, işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükselerek yüzde 4,9 oldu.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, aralık ayında normalde daha fazla artması beklenen işsiz sayısı sadece 23 binlik yükseliş kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise aralıkta 4,8'den yüzde 4,9'a yükseldi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz geçen ay 2 milyon 210 bin olarak ölçüldü. Bu da Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

BA’ye göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da geçen yıl işsiz sayısı bir önceki yıla göre 193 bin kişi azaldı.

Ülkede geçen yıl ortalama işsiz sayısı 2 milyon 340 bin olarak kayıtlara geçti.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ekonomideki büyümenin bir miktar ivme kaybetmiş olmasına ragmen, işgücü piyasası iyi bir performans göstermeye devam ediyor. İşletmelerin işçiye talepleri halen yüksek seviyede.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da toplam istihdam, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artışla 45 milyon 116 bin kişiye yükseldi. Ülkede, ekimde istihdama katılan kişi sayısı 67 bin arttı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:07
  1. Almanya ekonomisi
  2. aralık
  3. işsizlik

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