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Almanya'da İslam düşmanlığı artıyor

Yapılan araştırma ülkede Müslümanlara ve İslam'a olan düşmanlığın giderek arttığı belirtildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 21:47
Almanya'da İslam düşmanlığı artıyor

Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma, Almanya'da İslam ve Müslümanlara yönelik önyargıların kökleştiğini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre Almanya'da her iki kişiden biri İslam'ı tehdit olarak görüyor.

Bu algının birkaç yıldır "oldukça istikrarlı bir şekilde kökleştiğine” işaret eden araştırma, daha az Müslümanın yaşadığı doğu bölgelerinde önyargıların daha güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

Alman DW'nin haberine göre, İslam'ı tehdit olarak algılayanların oranı Almanya'nın doğusunda yüzde 57, batısında ise yüzde 50 civarında.

Aynı şekilde doğu bölgelerinde yüzde 30 ve batıda yüzde 16'lık kesim Müslüman komşu istemiyor.

İslam’ın bir dinden ziyade siyasi ideoloji olarak algılandığının ve bu nedenle dini hoşgörü kapsamı dışında değerlendirildiğinin açıkça görüldüğün belirtiliyor.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 21:47
  1. Almanya
  2. Bertelsmann Vakfı

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