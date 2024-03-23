  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı
Gündem

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 08:24:00 -
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni martta beklentilerin üzerinde yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı mart ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da şubatta 85,7 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki iyileşmesinin etkisiyle martta 87,8 puana yükseldi. Böylece endeks, artışını ikinci aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 86 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo Beklentiler Endeksi 84,4 puandan 87,5 puana, Mevcut Durum Endeksi de 86,9 puandan 88,1 puana yükseldi.

Ifo anketinde, hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinde martta daha az kötümser olduğunu vurgulayarak, "Alman ekonomisi ufukta ışık görüyor." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dün Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurmuştu.

Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.

 

Almanya reddediyordu! İngiltere'den Türkiye için dengeleri değiştirecek Eurofighter açıklaması geldi
Almanya reddediyordu! İngiltere'den Türkiye için dengeleri değiştirecek Eurofighter açıklaması geldi

Teknoloji

Almanya reddediyordu! İngiltere'den Türkiye için dengeleri değiştirecek Eurofighter açıklaması geldi

Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü
Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü

Dünya

Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü

Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme
Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme

Ekonomi

Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme

Almanya'da Manuel Neuer şoku!
Almanya'da Manuel Neuer şoku!

Avrupa

Almanya'da Manuel Neuer şoku!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23